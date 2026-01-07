«Час пик 4» снимут в Саудовской Аравии и Африке — съёмки стартуют в ближайшие полгода

Создатели предстоящего комедийного боевика «Час пик 4» определились с основными локациями для съёмок. Производство новой части популярной франшизы пройдёт в Саудовской Аравии, Китае и одной из стран Африки, где сюжетная линия затронет проблему браконьерства.

Как сообщает издание Puck News, съёмки запланированы на весну или лето этого года. Продюсеры уже привлекли бюджет в размере $ 100 млн и договорились со студией Paramount Pictures о широком прокате ленты на 4000 экранов в США.

В режиссёрское кресло вернётся постановщик оригинальной трилогии Бретт Рэтнер. Несмотря на то что главные звёзды серии Джеки Чан и Крис Такер ещё не подписали контракты, инсайдеры сообщают о высокой заинтересованности актёров в проекте. Ожидается, что юридические формальности будут улажены в ближайшее время, чтобы уложиться в график производства.