Актёры «Очень странных дел» поделились эмоциями от финала сериала

Исполнители главных ролей в сериале «Очень странные дела» рассказали о своих чувствах после завершения работы над финальным сезоном.

Наталия Дайер заявила, что осталась довольна развязкой своей сюжетной линии и чувствовала, что создатели прислушивались к её мнению.

Я лично почувствовала себя очень удовлетворённой. Когда мы завершили финальную сцену, это было сюрреалистично. Мой последний день — это определённо ключевое воспоминание.

Майя Хоук назвала финал своей героини «невероятно красивым» и призналась, что последний день на площадке стал для неё одновременно лучшим и самым душераздирающим. Чарли Хитон отметил особую атмосферу на финальной читке сценария.

Я помню, что, когда мы дошли до последнего предложения и перевернули страницу, никто не знал, что сказать. В комнате повисла тишина.

Ноа Шнапп и Сэди Синк сошлись во мнении, что концовка получилась идеальной.

Они действительно не оставили ничего недосказанного. Хотя история закончена, я заберу с собой уроки, которые я выучил.

Финн Вулфхард признался, что испытал грусть при чтении сценария, но счёл финал «идеальным способом закончить». Милли Бобби Браун выразила благодарность команде проекта и отметила, что будет скучать по своим коллегам.

Я буду скучать по лучшим друзьям, которых я приобрела и которые останутся со мной навсегда. Люди, съёмочная группа, актёры, братья Даффер, Шон Леви, Netflix — они так хорошо о нас заботились.

Пятый сезон «Очень странных дел» стал финальным для популярного шоу. Премьера заключительных эпизодов состоялась 1 января. Сериал выходил на Netflix с 2016 года и оказался одним из самых успешных проектов в истории сервиса.