Фильм про Лару Крофт 2018 года стал неожиданным хитом на Netflix

Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер внезапно обрёл популярность на Netflix. Боевик 2018 года занял девятое место в глобальном чарте самых просматриваемых фильмов платформы за неделю с 22 по 28 декабря.

Лента собрала 4,2 млн просмотров и 8,2 млн часов воспроизведения, удерживаясь в десятке лидеров вторую неделю подряд. Успех картины примечателен тем, что она конкурировала с традиционными праздничными хитами, такими как «Гринч» и «Рождественские хроники». Стоит отметить, что фильм недоступен в библиотеке Netflix для пользователей из США, поэтому основной трафик обеспечили зрители из других регионов.

В мировом прокате 2018 года картина заработала $ 275 млн, причём большую часть кассы принесли международные рынки. Сиквел ленты так и не был запущен в производство.

Сейчас франшиза переживает новый виток популярности. Amazon Prime Video готовит сериал с Софи Тёрнер в главной роли. Кроме того, на The Game Awards 2025 были анонсированы две новые игры: ремейк первой части Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026) и новая глава Tomb Raider: Catalyst (2027).

