Стартовал второй сезон шоу «Игры Биста» от MrBeast — вышло три эпизода

Стартовал второй сезон шоу «Игры Биста» от MrBeast — вышло три эпизода
7 января стартовал второй сезон реалити-шоу «Игры Биста». В стриминговом сервисе Amazon Prime Video доступно три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

«Игры Биста» — это один из крупнейших проектов блогера MrBeast. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где около 500 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.

Во втором сезоне проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 25 февраля.

