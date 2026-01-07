Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Миллионы мышек Logitech вышли из строя из-за просроченного сертификата

Миллионы мышек Logitech вышли из строя из-за просроченного сертификата
Комментарии

Владельцы мышек от Logitech на macOS столкнулись с массовым сбоем в работе оборудования. 6 января в 22:39 мск у компании истёк срок действия сертификата Apple Developer Certificate, который она забыла продлить.

Из-за ошибки перестали запускаться фирменные утилиты Logitech Options+ и G HUB. В результате миллионы пользователей по всему миру лишились доступа к кастомным настройкам своих мышей и клавиатур. Особые проблемы возникли у владельцев новых моделей MX Master 3S и MX Master 4, для полноценной работы которых приложение Options+ является обязательным. Без активного софта устройства теряют большую часть функционала, включая жесты и настройки кнопок.

Кроме того, некоторые жалуются на перегрев MacBook, так как зависший процесс приложения создаёт высокую нагрузку на процессор и быстро разряжает батарею. В качестве временного решения предлагается откатить системную дату назад или установить старую версию ПО.

Представители Logitech признали проблему и пообещали выпустить исправление в ближайшее время.

LoL ранее столкнулась с такой же проблемой
League of Legends не запускалась из-за истёкшей цифровой лицензии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android