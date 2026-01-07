Миллионы мышек Logitech вышли из строя из-за просроченного сертификата

Владельцы мышек от Logitech на macOS столкнулись с массовым сбоем в работе оборудования. 6 января в 22:39 мск у компании истёк срок действия сертификата Apple Developer Certificate, который она забыла продлить.

Из-за ошибки перестали запускаться фирменные утилиты Logitech Options+ и G HUB. В результате миллионы пользователей по всему миру лишились доступа к кастомным настройкам своих мышей и клавиатур. Особые проблемы возникли у владельцев новых моделей MX Master 3S и MX Master 4, для полноценной работы которых приложение Options+ является обязательным. Без активного софта устройства теряют большую часть функционала, включая жесты и настройки кнопок.

Кроме того, некоторые жалуются на перегрев MacBook, так как зависший процесс приложения создаёт высокую нагрузку на процессор и быстро разряжает батарею. В качестве временного решения предлагается откатить системную дату назад или установить старую версию ПО.

Представители Logitech признали проблему и пообещали выпустить исправление в ближайшее время.