Фильм «Чебурашка 2» собрал 3,6 млрд рублей за неделю проката

7 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 3,6 млрд рублей. Такого результата картина добилась уже на седьмой день проката — премьера ленты состоялась 1 января. Сиквел остаётся безусловным лидером, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Фото: ЕАИС

Первая часть «Чебурашки» вышла в 2023 году и достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня проката, став самым кассовым фильмом в истории российского проката. Темпы сборов сиквела несколько выше в том числе благодаря более высоким ценам на билеты.

«Чебурашка 2» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.