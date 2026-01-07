Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ESL объявила участников турнира IEM Krakow по CS 2 — Spirit и BC.Game получили инвайты

ESL объявила участников турнира IEM Krakow по CS 2 — Spirit и BC.Game получили инвайты
Комментарии

Турнирный оператор ESL представил список команд, получивших прямые приглашения на турнир IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. Организаторы распределили коллективы по двум стадиям турнира.

Восемь команд начнут выступление сразу с группового этапа (вторая стадия).

  • FURIA
  • Team Vitality
  • Team Falcons
  • Team Spirit
  • Natus Vincere
  • MOUZ
  • FaZe Clan
  • The MongolZ

Ещё 16 коллективов сразятся в первой стадии за право пройти дальше.

  • Aurora Gaming
  • B8
  • Legacy
  • G2
  • Team Liquid
  • 3DMAX
  • Astralis
  • PARIVISION
  • HEROIC
  • paiN Gaming
  • FUT
  • Passion UA
  • Ninjas in Pyjamas
  • BC.Game
  • NRG
  • GamerLegion

IEM Krakow 2026 пройдёт с 28 января по 8 февраля в Польше. 24 команды сразятся за призовой фонд в $ 1 млн.

Материалы по теме
TaZ возглавил BC.Game по CS 2 с s1mple в составе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android