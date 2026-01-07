ESL объявила участников турнира IEM Krakow по CS 2 — Spirit и BC.Game получили инвайты
Турнирный оператор ESL представил список команд, получивших прямые приглашения на турнир IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. Организаторы распределили коллективы по двум стадиям турнира.
Восемь команд начнут выступление сразу с группового этапа (вторая стадия).
- FURIA
- Team Vitality
- Team Falcons
- Team Spirit
- Natus Vincere
- MOUZ
- FaZe Clan
- The MongolZ
Ещё 16 коллективов сразятся в первой стадии за право пройти дальше.
- Aurora Gaming
- B8
- Legacy
- G2
- Team Liquid
- 3DMAX
- Astralis
- PARIVISION
- HEROIC
- paiN Gaming
- FUT
- Passion UA
- Ninjas in Pyjamas
- BC.Game
- NRG
- GamerLegion
IEM Krakow 2026 пройдёт с 28 января по 8 февраля в Польше. 24 команды сразятся за призовой фонд в $ 1 млн.
