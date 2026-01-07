Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Онлайн игр серии Fallout удвоился после выхода второго сезона сериала

Онлайн игр серии Fallout удвоился после выхода второго сезона сериала
Комментарии

Премьера второго сезона сериала Fallout на стриминговом сервисе Amazon Prime Video вновь спровоцировала резкий рост популярности игр франшизы. Количество одновременных игроков в проектах серии в Steam выросло практически вдвое по сравнению с периодом до релиза шоу.

Лидером по активности стала четвёртая часть: если до середины декабря в Fallout 4 в среднем играли около 20 тыс. человек, то к началу января этот показатель превысил 44 тыс. Онлайн Fallout: New Vegas также показал существенный рост, увеличившись с 8 тыс. до почти 20 тыс. одновременных игроков.

Увеличение аудитории затронуло и другие части серии. Fallout 76 поднялась с привычных 10-20 тыс. до 30 тыс. игроков. Рост также коснулся и классических частей серии, хоть и в меньших цифрах.

На статистику могла повлиять зимняя распродажа в Steam, однако динамика роста Fallout значительно опережает показатели других ролевых хитов (Cyberpunk 2077, The Witcher 3), также участвовавших в акции. Кроме того, Fallout 4 вошла в десятку самых популярных игр на портативной консоли Steam Deck.

Материалы по теме
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android