Онлайн игр серии Fallout удвоился после выхода второго сезона сериала

Премьера второго сезона сериала Fallout на стриминговом сервисе Amazon Prime Video вновь спровоцировала резкий рост популярности игр франшизы. Количество одновременных игроков в проектах серии в Steam выросло практически вдвое по сравнению с периодом до релиза шоу.

Лидером по активности стала четвёртая часть: если до середины декабря в Fallout 4 в среднем играли около 20 тыс. человек, то к началу января этот показатель превысил 44 тыс. Онлайн Fallout: New Vegas также показал существенный рост, увеличившись с 8 тыс. до почти 20 тыс. одновременных игроков.

Увеличение аудитории затронуло и другие части серии. Fallout 76 поднялась с привычных 10-20 тыс. до 30 тыс. игроков. Рост также коснулся и классических частей серии, хоть и в меньших цифрах.

На статистику могла повлиять зимняя распродажа в Steam, однако динамика роста Fallout значительно опережает показатели других ролевых хитов (Cyberpunk 2077, The Witcher 3), также участвовавших в акции. Кроме того, Fallout 4 вошла в десятку самых популярных игр на портативной консоли Steam Deck.