Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Простоквашино» с Павлом Прилучным собрал 1,5 млрд рублей

Фильм «Простоквашино» с Павлом Прилучным собрал 1,5 млрд рублей
Комментарии

7 января семейная комедия «Простоквашино» преодолела отметку в 1,5 млрд рублей кассовых сборов. Картине удалось достичь такого результата на седьмой день проката.

Фото: ЕАИС

Сюжет «Простоквашино» повествует о мальчике по прозвищу Дядя Фёдор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завёлся кто-то хвостатый и лохматый. Однажды Дядя Фёдор решает отправиться в деревню Простоквашино со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком.

Главные роли в фильме сыграли Роман Панков (Дядя Фёдор), Иван Охлобыстин (Печкин), Лиза Моряк (мама Дяди Фёдора) и Павел Прилучный (папа Дяди Фёдора). Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Онегин»).

Материалы по теме
Фото
Фильм «Чебурашка 2» собрал 3,6 млрд рублей за неделю проката
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android