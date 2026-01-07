«Величайший опыт в жизни»: Миа Гот — о съёмках в «Одиссее»

Актриса Миа Гот поделилась эмоциями от работы над новым фильмом Кристофера Нолана «Одиссея».

По словам Гот, съёмочный процесс оказал на неё глубокое влияние, а метод постановщика стал настоящим открытием.

Это был один из величайших опытов в моей жизни. Это было глубоко. Я годами была фанаткой его работ. Иметь такую возможность и наблюдать за тем, как он режиссирует, было невероятно. Доверие, которое он оказывает актёрам, стало для меня просветлением.

Коллега Гот по площадке Джеймс Ремар ранее также отмечал исключительную дисциплину и профессионализм команды Нолана, подчёркивая, что на съёмках не было места «глупостям» и все были сосредоточены на реализации видения автора.

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года.