«Это было красиво»: Майкл Б. Джордан расплакался из-за аниме «Моя геройская академия»

Комментарии

Актёр Майкл Б. Джордан рассказал о своих эмоциях от просмотра популярных проектов. В недавнем интервью артист признался, что в последний раз плакал перед экраном во время просмотра финального сезона аниме-сериала «Моя геройская академия».

Джордана глубоко тронула сюжетная линия одного из ключевых персонажей — Кацуки Бакуго. Актёр выделил сцену, в которой герой добивается признания от важного для него человека.

Это последний сезон сериала… Был эпизод, где у Бакуго случился этот эмоциональный момент. Он наконец был признан одним из своих наставников и кумиров, который, как ему всегда казалось, не замечал его на протяжении всего шоу. Они сделали это так драматично и эпично. Это было красиво.

Помимо японской анимации, актёр назвал ещё несколько лент, способных вызвать у него слёзы. В частности, он упомянул фантастический блокбастер «Армагеддон», который «трогает его каждый раз», а также свой последний фильм «Грешники».

Новости. Чемп.Play
