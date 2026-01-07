«Острые козырьки», «Ван Пис», «Джентльмены». Netflix показала новинки на 2026 год

Стриминговый сервис Netflix выпустил большой тизер к будущим проектам, которые выйдут в 2026 году. В этом году компания будет праздновать 10-летие.

В ролике показали фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек», вторые сезоны картин «Ван Пис», «Джентльмены» и «Аватар: Легенда об Аанге», а также новые сезоны «Эмили в Париже», «Бриджертонов» и «Люпина».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права принадлежат Netflix.

Ожидается, что в ближайшее время Netflix раскроет подробности и других громких релизов 2026 года, включая «Городок» от продюсеров братьев Дафферов, вторые сезоны аниме-сериалов «Дни Сакамото», Devil May Cry и «Энола Холмс 3».