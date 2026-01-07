Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стал известен синопсис пятого сезона «Ведьмака» — премьера в 2026 году

Стал известен синопсис пятого сезона «Ведьмака» — премьера в 2026 году
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix подтвердил релизное окно пятого сезона сериала «Ведьмак». Заключительная часть фэнтезийной саги выйдет в 2026 году.

Вместе с анонсом создатели представили краткое описание сюжета финала. Согласно синопсису, тёмные силы со всего Континента объединяются в охоте за Цири. Геральту и Йеннифэр предстоит преодолеть препятствия и столкнуться с врагами, подобных которым они ещё не встречали. Главная цель героев — спасти девушку и исполнить своё последнее желание — воссоединиться семьёй.

Пятый сезон станет завершающим для экранизации цикла Анджея Сапковского. Производство финальных серий ведётся параллельно со съёмками четвёртого сезона. Роль Геральта из Ривии в будущих эпизодах исполняет Лиам Хемсворт, заменивший на этом посту Генри Кавилла. Сценаристы планируют адаптировать события романов «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

Материалы по теме
Слух: для «Ведьмака 3» выпустят новое платное дополнение в мае 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android