Стал известен синопсис пятого сезона «Ведьмака» — премьера в 2026 году

Стриминговый сервис Netflix подтвердил релизное окно пятого сезона сериала «Ведьмак». Заключительная часть фэнтезийной саги выйдет в 2026 году.

Вместе с анонсом создатели представили краткое описание сюжета финала. Согласно синопсису, тёмные силы со всего Континента объединяются в охоте за Цири. Геральту и Йеннифэр предстоит преодолеть препятствия и столкнуться с врагами, подобных которым они ещё не встречали. Главная цель героев — спасти девушку и исполнить своё последнее желание — воссоединиться семьёй.

Пятый сезон станет завершающим для экранизации цикла Анджея Сапковского. Производство финальных серий ведётся параллельно со съёмками четвёртого сезона. Роль Геральта из Ривии в будущих эпизодах исполняет Лиам Хемсворт, заменивший на этом посту Генри Кавилла. Сценаристы планируют адаптировать события романов «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».