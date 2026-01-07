Второй сезон сериала «Грызня» выйдет 2 апреля

Стриминговый сервис Netflix объявил дату премьеры второго сезона популярного сериала-антологии «Грызня». Продолжение выйдет 2 апреля 2026 года.

Главные роли в новых эпизодах исполнят Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Кейли Спейни («Чужой: Ромул»). Сюжет будет строиться вокруг молодой пары, которая становится свидетелем ссоры между начальником и его женой. Инцидент запускает цепочку интриг и манипуляций в элитном загородном клубе, принадлежащем корейскому миллиардеру.

Второй сезон будет состоять из восьми серий по 30 минут. Шоураннером и автором сценария вновь выступит Ли Сон Джин. Звёзды первого сезона Стивен Ян и Али Вонг вернутся в проект в качестве исполнительных продюсеров. Производством занимается студия A24.

Дебютный сезон «Грызни» вышел в 2023 году и рассказывал о конфликте двух незнакомцев после дорожного происшествия. Проект получил широкое признание критиков и собрал множество наград, включая восемь премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».