Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Район» от создателей «Очень странных дел» выйдет в 2026 году

Сериал «Район» от создателей «Очень странных дел» выйдет в 2026 году
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix подтвердил премьеру нового сериала «Район», исполнительными продюсерами которого выступают создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы, в 2026 году. Всего будет восемь серий.

Сюжет развернётся в живописном поселении для пенсионеров в пустыне Нью-Мексико. Группа пожилых жителей вынуждена объединиться, чтобы противостоять потусторонней угрозе, которая похищает у них самое ценное — время.

Хотя герои «Района» немного старше, чем дети из «Очень странных дел», они такая же милая компания неудачников. Мы с нетерпением ждём, когда вы присоединитесь к ним в приключении, которое будет пугающим, забавным и глубоко трогательным

Главные роли в проекте исполнят Альфред Молина («Человек-паук 2»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Элфри Вудард («Люк Кейдж») и Билл Пуллман («День независимости»). Шоураннерами назначены Джеффри Аддисс и Уилл Мэтьюз, известные по работе над сериалом «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления».

Материалы по теме
Видео
«Острые козырьки», «Ван Пис», «Джентльмены». Netflix показала новинки на 2026 год
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android