Первые кадры пиратского экшена «Блеф» с Карлом Урбаном — премьера 25 февраля

Комментарии

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил первые кадры фильма «Блеф». На них можно увидеть героев Приянки Чопры Джонас и звезды сериала «Пацаны» Карла Урбана.

Первые кадры фильма «Блеф»

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

События картины разворачивается в XIX веке на Карибских островах. В центре сюжета — бывшая пиратка, которая попыталась начать новую жизнь вдали от моря и разбоя. Однако прошлое настигает героиню, когда её дом атакуют бывшие соратники — жестокая команда корсаров, от которой она сбежала много лет назад. Женщине предстоит вступить в неравный бой, чтобы защитить свою семью.

Карл Урбан сыграл роль главного антагониста, лидера пиратской банды. Постановщиком ленты выступил Фрэнк Э. Флауэрс, ранее работавший над байопиком «Боб Марли: Одна любовь». Продюсерами значатся братья Энтони и Джо Руссо. Премьера состоится 25 февраля.

