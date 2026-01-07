Состав Aurora по Dota 2 покинули TORONTOTOKYO и Oli

Киберспортивная организация Aurora Gaming объявила о значительных изменениях в составе по Dota 2. Основной ростер покинули сразу два игрока: Александр TORONTOTOKYO Хертек и Чан Oli Чон Кин.

Чемпион мира 2021 года Александр Хертек принял решение временно приостановить карьеру киберспортсмена. Как сообщили представители клуба, игрок берёт паузу на несколько месяцев.

Вместе с Саней мы прошли огромный путь: взлёты, падения, грусть и радость. Верим, в будущем его ожидает ещё не одна сотня игр и миллионы учеников.

Малазиец Чан Oli Чон Кин стал свободным агентом и открыт для предложений. Саппорт выступал за Aurora Gaming с момента основания первого состава в 2023 году. Менеджмент поблагодарил его за вклад в развитие команды.

Состав Aurora Gaming по Dota 2:

Егор Nightfall Григоренко;

Рафлай Mikoto Фатур Рахман;

Мирослав Mira Колпаков;

Дэмиен kpii Чок (тренер).