Состав Aurora по Dota 2 покинули TORONTOTOKYO и Oli

Киберспортивная организация Aurora Gaming объявила о значительных изменениях в составе по Dota 2. Основной ростер покинули сразу два игрока: Александр TORONTOTOKYO Хертек и Чан Oli Чон Кин.

Чемпион мира 2021 года Александр Хертек принял решение временно приостановить карьеру киберспортсмена. Как сообщили представители клуба, игрок берёт паузу на несколько месяцев.

Вместе с Саней мы прошли огромный путь: взлёты, падения, грусть и радость. Верим, в будущем его ожидает ещё не одна сотня игр и миллионы учеников.

Малазиец Чан Oli Чон Кин стал свободным агентом и открыт для предложений. Саппорт выступал за Aurora Gaming с момента основания первого состава в 2023 году. Менеджмент поблагодарил его за вклад в развитие команды.

Состав Aurora Gaming по Dota 2:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
  • Мирослав Mira Колпаков;
  • Дэмиен kpii Чок (тренер).
