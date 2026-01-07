Скидки
Вышел кинематографический трейлер League of Legends про Демасию

Вышел кинематографический трейлер League of Legends про Демасию
Комментарии

Компания Riot Games традиционно выпустила большой кинематографический трейлер для League of Legends. Как и было сказано ранее, тематикой нового сезона станет Демасия.

Видео доступно на канале League of Legends. Права принадлежат Riot Games.

В ролике можно увидеть сразу нескольких персонажей региона: Гарена, Сону, Квинн, Шивану и Джарвана IV. В конце трейлера также можно увидеть Юнару из Ионии, чьё появление должно связать масштабную историю, начатую ещё в «Аркейне».

Первый акт сезона-2026 начинается уже 8 января. В боевой пропуск войдут скины на Чо'Гата, Талию и престижный образ на Моргану. Акт продлится до начала марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
