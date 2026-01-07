Вышел кинематографический трейлер League of Legends про Демасию

Компания Riot Games традиционно выпустила большой кинематографический трейлер для League of Legends. Как и было сказано ранее, тематикой нового сезона станет Демасия.

Видео доступно на канале League of Legends. Права принадлежат Riot Games.

В ролике можно увидеть сразу нескольких персонажей региона: Гарена, Сону, Квинн, Шивану и Джарвана IV. В конце трейлера также можно увидеть Юнару из Ионии, чьё появление должно связать масштабную историю, начатую ещё в «Аркейне».

Первый акт сезона-2026 начинается уже 8 января. В боевой пропуск войдут скины на Чо'Гата, Талию и престижный образ на Моргану. Акт продлится до начала марта.