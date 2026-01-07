Скидки
Stavn покинул скамейку запасных Astralis в CS 2
Датский киберспортсмен Мартин stavn Лунд официально стал свободным агентом, расторгнув контракт с Astralis. Игрок находился на скамейке запасных организации с сентября 2025 года.

В своём прощальном заявлении Лунд откровенно рассказал о причинах длительного отсутствия на профессиональной сцене. Киберспортсмен признался, что последние годы были для него крайне тяжёлыми из-за семейной трагедии: в декабре 2021 года его старший брат покончил с собой.

Пытаясь одновременно почтить его память и дистанцироваться от боли, я всё глубже уходил в сервер в период, когда, возможно, мне стоило полностью отстраниться.

По словам игрока, несмотря на успехи в карьере, эмоциональная нагрузка негативно сказывалась на его состоянии. В августе прошлого года он принял решение взять паузу для восстановления ментального здоровья. Благодаря терапии Лунд почувствовал себя готовым к возвращению.

Astralis любезно исполнила моё желание и освободила меня сейчас, чтобы я мог начать всё с чистого листа и с новым проектом. Я скоро вернусь на сервер. Более сильный Мартин.

Куда пойдёт Лунд, пока неизвестно. Вероятно, игрок уже ведёт переговоры с клубами.

