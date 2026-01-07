Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FACEIT снова заработал в России

FACEIT снова заработал в России
Комментарии

Доступ к FACEIT для игроков из России полностью восстановлен. С 7 января игроки сообщают о нормализации работы официального сайта и десктопного клиента сервиса.

Массовые жалобы на технические неполадки начали поступать в конце декабря 2025 года. В течение более чем 10 дней геймеры сталкивались с невозможностью авторизоваться в системе, «бесконечной загрузкой» интерфейса или полным отсутствием соединения.

Предполагаемой причиной инцидента стали проблемы с маршрутизацией трафика через инфраструктуру Cloudflare, которая могла подвергаться ограничениям со стороны ряда интернет-провайдеров. Представители FACEIT ранее заявляли, что сама платформа работает в штатном режиме и не вводила никаких региональных блокировок для РФ.

Екатерина Мизулина ранее объяснила причины перебоев FACEIT
Мизулина объяснила перебои FACEIT в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android