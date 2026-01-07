FACEIT снова заработал в России

Доступ к FACEIT для игроков из России полностью восстановлен. С 7 января игроки сообщают о нормализации работы официального сайта и десктопного клиента сервиса.

Массовые жалобы на технические неполадки начали поступать в конце декабря 2025 года. В течение более чем 10 дней геймеры сталкивались с невозможностью авторизоваться в системе, «бесконечной загрузкой» интерфейса или полным отсутствием соединения.

Предполагаемой причиной инцидента стали проблемы с маршрутизацией трафика через инфраструктуру Cloudflare, которая могла подвергаться ограничениям со стороны ряда интернет-провайдеров. Представители FACEIT ранее заявляли, что сама платформа работает в штатном режиме и не вводила никаких региональных блокировок для РФ.