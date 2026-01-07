В Госдуме назвали условия для разблокировки Roblox в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал для «Абзаца» ситуацию вокруг игровой платформы Roblox. Депутат рассказал, когда ограничения доступа к сервису могут быть сняты.

По словам парламентария, техническая возможность разблокировки существует, однако для этого администрация ресурса должна выполнить все требования российского законодательства.

Разблокировка Roblox будет быстрой, если основной объём претензий будет устранён и как только все требования Роскомнадзора будут выполнены. Какие ограничения будут наложены для детей [локальные или полные], сказать сложно, потому что даже 6–7-летние уже играют и, как правило, делают это с устройств, которые привязаны к родительским сим-картам. В этом случае отличить взрослого от ребёнка техническими средствами невозможно. Сама система при наличии грамотной верификации, при наличии подтверждения через мобильный телефон с определенными ограничениями и после точной донастройки [должна сама блокировать нежелательный контент]. Роскомнадзор смотрит в том числе и по жалобам граждан. Думаю, что работа по донастройке [системы] продлится ещё шесть – восемь месяцев.

Ранее стало известно, что Roblox ввёл обязательную систему подтверждения возраста для доступа к голосовым и текстовым чатам. Эта мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних пользователей и может способствовать диалогу платформы с регуляторами.