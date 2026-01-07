Популярный режим ARAM. Mayhem останется в League of Legends дольше обычного

Riot Games приняла решение продлить игровой режим ARAM: Mayhem в League of Legends. Ивент, который изначально запускался как временное событие, будет доступен игрокам дольше запланированного срока.

Кроме того, разработчики готовят масштабное обновление для режима, релиз которого намечен на 4 февраля. Детали патча пока держатся в секрете, но ожидается появление новых аугментаций.

ARAM: Mayhem представляет собой ускоренную и более хаотичную версию классического режима ARAM. Благодаря аугментациям, взятые из «Арены» и TFT, формат быстро завоевал популярность среди игроков. В сообществе уже звучат призывы к Riot Games сделать этот режим постоянной частью игры, однако официального подтверждения таких планов пока не поступало.