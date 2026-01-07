В EA Sports FC 26 стартовало голосование за лучших футболистов года

Electronic Arts запустила голосование среди пользователей на команду из лучших футболистов 2025 года. Разработчики предлагают геймерам собрать состав из 11 лучших спортсменов прошлого календарного года из топ-5 европейских лиг, после чего их усиленные версии появятся в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.

Собрать мужской и женский составы 2025 года можно на официальном сайте Electronic Arts по этой ссылке или прямо в FC 26. В этот раз, как и в прошлом году, в числе номинантов не оказалось российского полузащитника Александра Головина.

Пример команды года Фото: EA

Голосование по традиции продлится до середины января, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по внушительным ценам.