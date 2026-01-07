Susp стал игроком HEROIC в CS 2
Шведский киберспортсмен Тим susp Ангстрем присоединился к составу HEROIC по Counter-Strike 2. Ранее он находился на скамейке запасных у Wildcard.
Ангстрем заменил Саймона yxngstxr Бойе, который был переведён в запас 6 января.
Состав HEROIC по CS 2 выглядит следующим образом:
- Кристофер Chr1zN Шторгард;
- Ясин xfl0ud Коч;
- Тим susp Ангстрем;
- Алимжан Alkaren Битимбай;
- Линус nilo Бергман;
- Тобиас TOBIZ Тео (тренер).
Новый состав увидим уже в этом месяце на двух турнирах — BLAST Bounty Winter 2026 (13—25 января) и IEM Kraków 2026 (28 января—13 февраля). Во втором чемпионате норвежский клуб начнёт выступление с первой стадии.
