Susp стал игроком HEROIC в CS 2

Susp стал игроком HEROIC в CS 2
Шведский киберспортсмен Тим susp Ангстрем присоединился к составу HEROIC по Counter-Strike 2. Ранее он находился на скамейке запасных у Wildcard.

Ангстрем заменил Саймона yxngstxr Бойе, который был переведён в запас 6 января.

Состав HEROIC по CS 2 выглядит следующим образом:

  • Кристофер Chr1zN Шторгард;
  • Ясин xfl0ud Коч;
  • Тим susp Ангстрем;
  • Алимжан Alkaren Битимбай;
  • Линус nilo Бергман;
  • Тобиас TOBIZ Тео (тренер).

Новый состав увидим уже в этом месяце на двух турнирах — BLAST Bounty Winter 2026 (13—25 января) и IEM Kraków 2026 (28 января—13 февраля). Во втором чемпионате норвежский клуб начнёт выступление с первой стадии.

BC.Game подписала трёх игроков SAW по CS 2
