Molodoy — шестой лучший игрок 2025 года по версии HLTV

20-летний Данил molodoy Голубенко из FURIA Esports занял шестое место в топ-20 лучших игроков Counter-Strike 2 по версии HLTV.

Средний рейтинг игрока за прошедший сезон составил 1,14. Редакторы издания отметили высокую стабильность киберспортсмена на крупных ивентах — Голубенко неоднократно удостаивался наград MVP и попадал в списки EVP.

Вместе с командой molodoy провёл успешный год, завоевав титулы чемпионов на турнирах FISSURE PLAYGROUND 2, Thunderpick World Championship 2025, IEM Chengdu 2025 и BLAST Rivals Fall 2025. Отметим, это его первый год в тир-1.

С самого начала моего пути в киберспорте мне всегда помогала уверенность в себе. Когда я перешёл в FURIA, я знал, что могу достичь больших успехов, и понимал, что всё зависит от меня и команды.

Фото: HLTV

Финальная часть рейтинга будет раскрыта во время торжественной церемонии HLTV Awards 2025, которая пройдёт в Белграде, Сербия.

