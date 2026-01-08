Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Больница Питт» получит третий сезон

Сериал «Больница Питт» получит третий сезон
Комментарии

Компания HBO сообщила о продлении популярного медицинского сериала «Больница Питт». Дата выхода третьего сезона шоу пока неизвестна.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Автором проекта выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культового сериала «Скорая помощь».

Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и установил рекорд сервиса HBO Max по росту аудитории. Второй сезон стартует уже 9 января. События продолжения развернутся в День независимости США, которое празднуют 4 июля. Многие критики уже посмотрели второй сезон и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 97% свежести.

О другом популярном сериале:
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android