Стильные постеры с героями второго сезона «Ночного администратора» — старт 11 января

Компания Amazon представила стильные постеры с героями второго сезона сериала «Ночной администратор». Продолжение шпионского шоу стартует на стриминговом сервисе Prime Video и телеканале BBC уже 11 января. Предстоящие эпизоды сериала также официально выйдут в России, в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Дату премьеры объявят позднее.

Проект рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием. События второго сезона развернутся спустя восемь лет после финала первого в Колумбии — спокойная жизнь главного героя обрывается после встречи со своим бывшим врагом.

Главные роли в сериале исполняют Том Хиддлстон (Локи в фильмах Marvel) и Хью Лори («Доктор Хаус»). Первый сезон «Ночного администратора» вышел в 2016 году. Шоу завоевало «Эмми» в номинации «Лучший режиссёр», а также три статуэтки на «Золотом глобусе» за лучшего актёра в сериале (Том Хиддлстон), лучшего актёра второго плана в сериале (Хью Лори) и лучшую актрису второго плана в сериале (Оливия Колман).

