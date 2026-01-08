Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии актёров США за сериал «Белый лотос»

Гильдия актёров США объявила номинантов на премию SAG Awards — 2026. В категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» оказались актёры из третьего сезона знаменитого шоу «Белый лотос». Среди номинантов присутствует российский актёр Юрий Колокольников («Игра престолов»).

Номинанты в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» на премии SAG Awards — 2026

«Дипломатка» (Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Нана Менса, Дэвид Джеси и другие)

«Лэндмен» (Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Деми Мур, Колм Фиор и другие)

«Больница Питт» (Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса и другие)

«Разделение» (Адам Скотт, Бритт Лауэр, Джон Туртурро, Зак Черри и другие)

«Белый лотос» (Джейсон Айзекс, Юрий Колокольников, Эйми Лу Вуд, Уолтон Гоггинс)

«Белый лотос» представляет собой сериал, где в каждом сезоне рассказывается разная история, связанная с сетью одноимённых отелей. Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне шоу, действие которого разворачивается в Таиланде.