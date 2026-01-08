Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии актёров США за сериал «Белый лотос»

Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии актёров США за сериал «Белый лотос»
Комментарии

Гильдия актёров США объявила номинантов на премию SAG Awards — 2026. В категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» оказались актёры из третьего сезона знаменитого шоу «Белый лотос». Среди номинантов присутствует российский актёр Юрий Колокольников («Игра престолов»).

Номинанты в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» на премии SAG Awards — 2026

  • «Дипломатка» (Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Нана Менса, Дэвид Джеси и другие)
  • «Лэндмен» (Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Деми Мур, Колм Фиор и другие)
  • «Больница Питт» (Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса и другие)
  • «Разделение» (Адам Скотт, Бритт Лауэр, Джон Туртурро, Зак Черри и другие)
  • «Белый лотос» (Джейсон Айзекс, Юрий Колокольников, Эйми Лу Вуд, Уолтон Гоггинс)

«Белый лотос» представляет собой сериал, где в каждом сезоне рассказывается разная история, связанная с сетью одноимённых отелей. Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне шоу, действие которого разворачивается в Таиланде.

О другом популярном сериале:
Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?
Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android