Стало известно, кто сыграет Рапунцель в ремейке мультфильма Disney

Издание The Hollywood Reporter раскрыло, кто сыграет главные роли в ремейке знаменитого мультфильма «Рапунцель» с живыми актёрами. По данным СМИ, принцессу Рапунцель воплотит на экране актриса Тиган Крофт, известная по супергеройскому сериалу «Титаны».

Возлюбленного главной героини Флинна Райдера сыграет Майло Манхейм («День благодарения»). Режиссёром предстоящего ремейка выступит Майкл Грейси — автор фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом. Съёмки ленты начнутся в июне 2026 года.

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году. Картина повествует о разбойнике Флинне, который в поисках лёгкой жизни оказывается схваченным молодой девушкой Рапунцель. Она заперта в высокой башне и способна управлять своими длинными волосами. Поймав разбойника, она решает сбежать из заточения. Мультфильм высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 89% свежести от обозревателей и 87% от зрителей.