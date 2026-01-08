Netflix перестал работать из-за фанатской теории о секретном финале «Очень странных дел»

В ночь с 7 на 8 января приложение стримингового сервиса Netflix перестало работать. Именно в это время, согласно теориям фанатов, должна была состояться премьера девятого эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела».

Фото: DiscussingFilm/Netflix

Ранее многие пользователи предполагали, что восьмая серия на самом деле не является финальной. По их мнению, «секретный» эпизод должен был выйти именно 7 января. Аргументом в пользу даты релиза стал загадочный тизер Netflix с подписью «Ваше будущее уже в пути. 7 января 2026». Кроме того, фанаты заметили, что в титрах заключительной серии игральная кость выпадает гранью с числом 7.

О сбое платформы Netflix сообщило издание DiscussingFilm. Судя по всему, фанаты настолько сильно ждали выхода девятого эпизода, что сервера не выдержали наплыва. Официально стриминговый сервис пока не комментировал сбой.