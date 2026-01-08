«Я не был таким худым со школы». Мэтт Дэймон — о похудении для «Одиссеи» Кристофера Нолана

На подкасте New Heights гостем стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон («Отступники»). Он рассказал о съёмках фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.

По словам артиста, он сильно похудел для роли. Дэймон отметил, что раньше его вес доходил до 90 кг, но на съёмках ему пришлось поддерживать 76 кг — актёр заявил, что не весил столько ещё со времён старшей школы. Подготовка к главной роли потребовала строгой диеты и множества тренировок.

Я был в отличной форме и сильно похудел. Кристофер Нолан хотел, чтобы я был стройным, но сильным. Раньше я весил от 84 до 90 кг, а на протяжении всех съёмок весил 76 кг. Я не был таким худым со времён старшей школы. Фильм потребовал от меня много различных тренировок и очень строгой диеты.

«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Производство фильма заняло полгода — команда Нолана снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.