Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини официально вышел в России

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини официально вышел в России
Комментарии

8 января в российском прокате состоялась официальная премьера фильма «Горничная». Эротический триллер доступен в кинотеатрах России с профессиональным дубляжом.

Картина выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Главные роли в «Горничной» сыграли Сидни Суини («Кристи»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион». Ранее компания Lionsgate заявила, что уже разрабатывает сиквел ленты.

Каким получился фильм «Горничная»:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android