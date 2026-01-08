Скидки
Его и её, Netflix (2026): где смотреть в хорошем качестве, сколько серий

Сериал «Его и её» с Джоном Бернталом вышел на Netflix
8 января состоялась премьера сериала «Его и её». Все шесть эпизодов психологического триллера уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Действие проекта начинается в Атланте. Сюжет повествует о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера, он подозревает героиню в причастности к преступлению.

Главные роли в шоу исполнили Джон Бернтал («Каратель»), Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк») и Пабло Шрайбер (сериал Halo). Авторами сценария выступили Ди Джонсон («Напарницы»), Билл Дюбюк («Расплата») и Уильям Олдройд («Леди Макбет»).

