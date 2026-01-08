Трейлер боевика «Опасный дуэт» с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа — выход 28 января

Компания Amazon представила трейлер фильма «Опасный дуэт». Премьера боевика состоится уже 28 января на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет картины повествует о двух сводных братьях — Джонни и Джеймсе. Они давно не общались, а теперь вынуждены воссоединиться после загадочной смерти их отца. Когда братья отправляются на поиски истины, всплывают давно похороненные тайны, проверяются их преданность и верность, также раскрывается заговор, который может разрушить их семью.

Главные роли сыграли Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Джейсон Момоа («Аквамен»). В фильме также снялись Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Стивен Рут («Привидение») и Морена Баккарин («Дэдпул и Росомаха»). Режиссёром выступил Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»).