Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер боевика «Опасный дуэт» с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа — выход 28 января

Трейлер боевика «Опасный дуэт» с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа — выход 28 января
Комментарии

Компания Amazon представила трейлер фильма «Опасный дуэт». Премьера боевика состоится уже 28 января на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет картины повествует о двух сводных братьях — Джонни и Джеймсе. Они давно не общались, а теперь вынуждены воссоединиться после загадочной смерти их отца. Когда братья отправляются на поиски истины, всплывают давно похороненные тайны, проверяются их преданность и верность, также раскрывается заговор, который может разрушить их семью.

Главные роли сыграли Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Джейсон Момоа («Аквамен»). В фильме также снялись Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Стивен Рут («Привидение») и Морена Баккарин («Дэдпул и Росомаха»). Режиссёром выступил Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android