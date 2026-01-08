Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карбиского моря»

Большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карбиского моря»
Комментарии

Компания Briarcliff Entertainment представила большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни». Мировая премьера фантастического боевика состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США картина выйдет 13 февраля. Ленту также официально выпустят в российском прокате.

Видео доступно на YouTube-канале Briarcliff Entertainment. Права на видео принадлежат Briarcliff Entertainment.

«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В фильме также снялись Майкл Пенья («Марсианин»), Джуно Темпл («Трещины») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром картины выступил Гор Вербински — автор фильмов серии «Пираты Карибского моря».

О другом популярном фильме:
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android