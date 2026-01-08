Стартовал третий сезон аниме «Магическая битва» — вышли две серии

8 января стартовал третий сезон знаменитого аниме «Магическая битва». Первые два эпизода продолжения уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Crunchyroll.

Сюжет проекта продолжает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Третий сезон основан на арке The Culling Game, в котором героям придётся принять участие в королевской битве.

Аниме-сериал вернулся на экраны спустя два с половиной года после выхода второго сезона. До этого вышел полнометражный фильм «Магическая битва: Казнь», который представляет собой компиляцию событий из арки «Инцидент в Сибуе» — она разворачивалась во втором сезоне, а также в первых двух сериях третьего сезона.