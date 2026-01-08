Скидки
Трейлер хоррора Undertone про ведущую подкаста — премьера 13 марта

Студия А24 представила трейлер фильма ужасов Undertone («Подтекст»). Премьера хоррора в мировом прокате состоится 13 марта.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Сюжет картины повествует о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию.

Главные роли в ленте исполнили Нина Кири («Рассказ служанки»), Кристен Холден-Рид («Викинги») и Мишель Дюке («Трое мужчин и младенец»). Постановщиком выступил Айан Туасон, для которого хоррор стал дебютной режиссёрской работой в большом кино.

