Том Круз снял небольшую сцену в «Звёздных войнах» с Райаном Гослингом

Том Круз снял небольшую сцену в «Звёздных войнах» с Райаном Гослингом
Издание The New York Times взяло интервью у режиссёра предстоящего фильма «Звёздные войны: Истребитель» Шона Леви. Он рассказал о необычном госте на съёмках картины.

По словам постановщика, съёмочную площадку ленты посетил звезда серии «Миссия невыполнима» Том Круз. В этот момент Леви готовился снять сцену поединка на световых мечах и в шутку предложил актёру сделать это вместо него. В итоге Круз согласился и встал за камеру.

Теперь, когда вы посмотрите фильм, будете знать, что его часть снял Том Круз. Ну разве это не круто?

Премьера фильма «Звёздные войны: Истребитель» намечена на 28 мая 2027 года. Главные роли в картине исполнят Райан Гослинг («Барби»), Эми Адамс («Человек из стали»), Мэтт Смит («Дом дракона»), Миа Гот («Эверест») и Аарон Пьер («Ребел-Ридж»). Композитором ленты выступит Томас Ньюман — он известен по музыке к таким фильмам, как «Побег из Шоушенка», «007: Координаты «Скайфол», «В поисках Немо» и «1917».

