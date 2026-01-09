Скидки
Стартовал второй сезон сериала «Больница Питт» — вышел первый эпизод

Стартовал второй сезон сериала «Больница Питт» — вышел первый эпизод
9 января состоялась премьера второго сезона сериала «Больница Питт». Первая серия продолжения медицинского шоу уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе HBO Max.

Проект повествует о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Сюжет второго сезона разворачивается в День независимости США, который празднуют 4 июля.

Создателем «Больницы Питт» выступает Р. Скотт Геммилл, один из авторов культового сериала «Скорая помощь» Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и установил рекорд стримингового сервиса HBO Max по росту аудитории. Продолжение высоко оценили первые критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 98% обозревателей. Сериал также продлили на третий сезон.

Как смотреть продолжение «Больницы Питт»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»
