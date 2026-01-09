Скидки
В Великобритании хотят запретить соцсеть X Илона Маска из-за дипфейков

Издание The Daily Telegraph сообщило, что в Великобритании хотят запретить соцсеть X Илона Маска из-за скандала с чат-ботом. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Политик отметил, что обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой рассмотреть все варианты в отношении соцсети. По словам премьер-министра, что публиковать ИИ-картинки с обнажёнными знаменитостями незаконно и власти Великобритании не будут это терпеть.

X должен взять ситуацию под контроль и удалить неподобающие материалы. Ofcom имеет нашу полную поддержку, чтобы принять меры по этому поводу. Это позорно. Это отвратительно. Мы не собираемся это терпеть.

В издании также сообщили, что поводом для возмущения послужили дипфейки, созданные с помощью искусственного интеллекта. На них были изображены принцесса Уэльская, министры и члены парламента. Ofcom предупредил, что может начать расследование в отношении соцсети Илона Маска из-за указанных публикаций.

О нейросети Илона Маска:
Нейросеть Grok 5 Илона Маска сыграет матч с лучшей командой в League of Legends
