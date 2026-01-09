Педро Паскаль повредил шею во время съёмок фильма «Мстители: Судный день»

На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал звезда фильма «Люди Икс 2» Алан Камминг. Он рассказал о происшествии, которое случилось во время съёмок супергеройской картины «Мстители: Судный день».

По словам актёра, в один из дней он снимался в совместной сцене с Педро Паскалем («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»). В итоге Камминг случайно задел артиста, из-за чего тот повредил шею. Серьёзных травм удалось избежать, а Паскалю восстановили шею с помощью баночного массажа.

Забавно было то, что в моей первой сцене с Педро Паскалем он повредил шею и ему пришлось ехать домой. Так что я сломал Педро. Я не дрался, просто вёл себя как обычно. Ему сделали баночный массаж, чтобы привести шею в порядок.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом.