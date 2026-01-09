Скидки
NVIDIA отложила выпуск видеокарт RTX 5000 Super на неопределённый срок — СМИ

Издание Board Channels сообщило, что компания NVIDIA отложила выпуск видеокарт линейки RTX 5000 Super. Релиз графических чипов перенесён на неопределённый срок.

По данным СМИ, причиной отложенного выпуска видеокарт стал рост цен и дефицит памяти из-за увеличенного спроса на ИИ-датацентры. Кроме того, на отсрочку релиза повлияло желание компании AMD не выпускать новые графические чипы в 2026 году. Потому NVIDIA продолжит конкуренцию на рынке за счёт уже выпущенных устройств. В самой компании пока не комментировали информацию на счёт выпуска видеокарт.

Ранее в СМИ сообщалось, что NVIDIA готовится выпустить видеокарты RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super. Главной особенностью новых моделей должен был стать увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Журналисты также отмечали, что видеокарты должны были поступить в продажу ещё в 2025 году, но их выпуск переносили.

О возобновлении производства GeForce RTX 3060:
NVIDIA возобновит производство видеокарт GeForce RTX 3060 — СМИ
