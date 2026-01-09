Marvel отменила фильм «Блэйд» с Махершалой Али — инсайдер

На YouTube-подкасте The Hot Mic гостем стал знаменитый инсайдер Джефф Снайдер. Он рассказал о производстве перезапуска «Блэйда» с Махершалой Али («Зелёная книга») в главной роли.

По словам журналиста, студия Marvel отменила картину об охотнике на вампиров. При этом герой должен появиться в командной картине «Сыновья полуночи», которая расскажет о потусторонних персонажах из комиксов. Сама Marvel пока не комментировала информацию инсайдера.

Перезапуск «Блэйда» анонсировали в 2019 году. Сценарий картины дважды переписывался, а режиссёры уходили из проекта. С тех пор лента несколько раз переносилась и судьба фильма осталась в подвешенном состоянии. Ранее Махершала Али сообщал, что всё ещё готов сыграть персонажа.