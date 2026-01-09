Скидки
Esports Nations Cup 2026: Россия допущена без национального флага и сборной

Esports Nations Cup 2026: Россия допущена без национального флага и сборной
Оргкомитет Esports Nations Cup представил официальный список стран и территорий, допущенных к участию в турнире 2026 года. В соревновании смогут принять участие более 200 стран и территорий, представленных национальными командами и игроками, соответствующими национальным критериям допуска.

Отдельно подчёркивается статус Российской Федерации и Беларуси:

Россия и Беларусь допущены к участию без права использования национального флага. Возможен только индивидуальный допуск игроков в дисциплинах формата 1v1. Участие национальных команд России и Беларуси в ENC 2026 не предусмотрено.

Esports Nations Cup — первый турнир такого масштаба для национальных команд. Соревнование состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в ноябре 2026 года. Формат включает командные и индивидуальные соревнования по 16 игровым титулам.

Южная Корея будет выплачивать киберспортсмену пенсию
Южная Корея будет выплачивать киберспортсмену LoL пожизненную государственную пенсию
