Сериал Индустрия, 4 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 4-го сезона сериала «Индустрия» от HBO
11 января стартует четвёртый сезон сериала «Индустрия». Шоу рассказывает историю выпускников элитных колледжей, которые погружаются в мир лондонских финансов после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие качества. В новых эпизодах герои переживают продажу банка Pierpoint & Co и сталкиваются с новыми трудностями.

В четвёртый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 1 марта.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Индустрия»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 января
2-я серия18 января
3-я серия25 января
4-я серия1 февраля
5-я серия8 февраля
6-я серия15 февраля
7-я серия22 февраля
8-я серия1 марта
О другом популярном сериале:
Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?
Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?
