Расписание выхода 4-го сезона сериала «Индустрия» от HBO
11 января стартует четвёртый сезон сериала «Индустрия». Шоу рассказывает историю выпускников элитных колледжей, которые погружаются в мир лондонских финансов после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие качества. В новых эпизодах герои переживают продажу банка Pierpoint & Co и сталкиваются с новыми трудностями.
В четвёртый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 1 марта.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Индустрия»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 января
|2-я серия
|18 января
|3-я серия
|25 января
|4-я серия
|1 февраля
|5-я серия
|8 февраля
|6-я серия
|15 февраля
|7-я серия
|22 февраля
|8-я серия
|1 марта
