«Нелепо, но красиво». Критики оценили фильм «Гренландия 2: Миграция» ниже первой части

Комментарии

9 января состоялась мировая премьера ленты «Гренландия 2: Миграция» — продолжения фильма-катастрофы 2020 года с Джерардом Батлером в главной роли. Критики уже посмотрели картину и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 58% свежести.

Таким образом, ленту оценили ниже первой части, которую порекомендовали к просмотру 77% обозревателей. Критики хвалят фильм за большое количество эпичных сцен, которые действительно стоит посмотреть на большом экране. Они также отмечают хорошую игру актёров, особенно Джерарда Батлера, который показал заботливого отца в своём персонаже. При этом картину ругают за слишком банальный и нелепый сюжет — сиквел получился необязательным с точки зрения общей истории.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Гренландия 2: Миграция»:

Фильм получился слишком утомительным, но короткая продолжительность и уверенная игра Джерарда Батлера позволяют ему держаться на плаву.
Стандартный фильм-катастрофа с великолепными визуальными эффектами, но пресным сценарием без каких-либо сюрпризов. Джерард Батлер изо всех сил старается оживить фильм своим обаянием.
«Гренландия 2» — это нелепый, но реалистичный триллер, который кажется интересным благодаря хорошей игре актёров и отчаянной ситуации главных героев. Честно говоря, лучше просто посмотреть первый фильм.
Фильм представляет собой продолжение, которого никто не просил и не ждал. С этой историей больше ничего не поделаешь, и, посмотрев фильм, становится ясно, что создатели явно переборщили.
Нелепая и банальная постапокалиптическая сказка. «Гренландия 2: Миграция» с трудом оправдывает своё существование.

«Гренландия 2: Миграция» продолжает рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить. Картина официально выйдет в российском прокате 29 января.

