«Награда не даёт больше ролей»: Брендан Фрейзер — о своей карьере после премии «Оскар»

Издание DiscussingFilm взяло интервью у знаменитого актёра Брендана Фрейзера. Он рассказал о своей карьере после получения премии «Оскар».

По словам артиста, награда не дала ему возможность выбирать работу из огромного количества проектов. Фрейзер отметил, что всё зависит от фильмов, которые сейчас снимают авторы.

Существует такое заблуждение, будто после «Оскара» перед тобой открыты все двери и ты можешь выбирать всё что угодно. На самом деле это не так. Всё зависит от того, что вообще сейчас снимают. Хорошая новость в том, что качественная работа остаётся качественной работой в любом случае. Никто ведь не берётся за дело с целью снять провал, понимаете? Ты просто хочешь сделать лучшее, на что способен.

Брендан Фрейзер получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Кит». Последней его работой на данный момент стала драма «Семья в аренду». Ранее артист также рассказал, что вернётся в продолжении культовой серии фильмов «Мумия».

