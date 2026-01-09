Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Тайна семи циферблатов, Нетфликс (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи
Комментарии

15 января состоится премьера сериала «Тайна семи циферблатов» по мотивам романа Агаты Кристи. Действие проекта развернётся в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места. Главные роли сыграли Мартин Фримен («Шерлок») и Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»).

Всего в проект войдёт три серии — все они выйдут на стриминговом сервисе Netflix одновременно. Получит ли сериал второй сезон, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 января
2-я серия15 января
3-я серия15 января
О другом популярном сериале Netflix:
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android