15 января состоится премьера сериала «Тайна семи циферблатов» по мотивам романа Агаты Кристи. Действие проекта развернётся в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места. Главные роли сыграли Мартин Фримен («Шерлок») и Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»).

Всего в проект войдёт три серии — все они выйдут на стриминговом сервисе Netflix одновременно. Получит ли сериал второй сезон, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи