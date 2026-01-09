Расписание выхода сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи
15 января состоится премьера сериала «Тайна семи циферблатов» по мотивам романа Агаты Кристи. Действие проекта развернётся в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места. Главные роли сыграли Мартин Фримен («Шерлок») и Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»).
Всего в проект войдёт три серии — все они выйдут на стриминговом сервисе Netflix одновременно. Получит ли сериал второй сезон, пока неизвестно.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 января
|2-я серия
|15 января
|3-я серия
|15 января
