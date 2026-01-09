Fnatic подписали maden в CS 2
Fnatic официально объявила об изменениях в составе: Бенджамин blameF Бремер покидает команду. Его место занимает 27-летний черногорец Павле maden Бошкович, ранее защищавший цвета ENCE, Falcons и Zero Tenacity.
Форма новичка внушает оптимизм — за последние три месяца maden набрал рейтинг 1,14, что делает его усилением под задачи команды на ближайшие турниры.
ВlameF выступал за Fnatic с мая 2024 года и успел принести клубу титул RES European Series 6. По слухам, следующим шагом датчанина станет роль капитана в составе BIG.
Обновлённый состав Fnatic:
- Никита jackasmo Скиба;
- Дмитрий jambo Семера;
- Родион fear Смык;
- Павле maden Бошкович;
- Фредди KRIMZ Йоханссон.
