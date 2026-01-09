Скидки
Fnatic подписали maden в CS 2

Fnatic подписали maden в CS 2
Fnatic официально объявила об изменениях в составе: Бенджамин blameF Бремер покидает команду. Его место занимает 27-летний черногорец Павле maden Бошкович, ранее защищавший цвета ENCE, Falcons и Zero Tenacity.

Форма новичка внушает оптимизм — за последние три месяца maden набрал рейтинг 1,14, что делает его усилением под задачи команды на ближайшие турниры.

ВlameF выступал за Fnatic с мая 2024 года и успел принести клубу титул RES European Series 6. По слухам, следующим шагом датчанина станет роль капитана в составе BIG.

Обновлённый состав Fnatic:

  • Никита jackasmo Скиба;
  • Дмитрий jambo Семера;
  • Родион fear Смык;
  • Павле maden Бошкович;
  • Фредди KRIMZ Йоханссон.
Россия допущена без национального флага
Esports Nations Cup 2026: Россия допущена без национального флага и сборной
