«Остросюжетная драма»: критики высоко оценили второй сезон «Ночного администратора»

11 января стартует второй сезон сериала «Ночной администратор» — продолжения шпионского шоу с Томом Хиддлстоном в главной роли. Многие критики уже посмотрели новые серии и высоко оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 94% свежести.

Обозреватели хвалят шоу за возросший уровень напряжения в кадре: авторам удалось создать интересный сюжет, который не отпускает ни на минуту. Критики также отмечают великолепную актёрскую работу Тома Хиддлстона. При этом некоторые ругают продолжение за слишком малое количество действий и скучную историю.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про второй сезон «Ночного администратора»:

Второй сезон «Ночного администратора» без промедления возвращает тех, кто ждал эту историю так долго, в самую гущу событий. Он кажется реалистичным и осязаемым, в отличие от многих других остросюжетных драм в наше время.

После столь долгого перерыва поклонники вряд ли пожалеют о том, что снова посмотрят сериал «Ночной администратор».

Том Хиддлстон как актёр достиг новых высот, научился передавать боль и сомнение в глазах без малейшего изменения в выражении лица. Это умение мастерски используют авторы сериала.

Захватывающий, но не чрезмерно нелепый. Увлекательный, но не излишне интеллектуальный. Сериалу «Ночной администратор» удаётся совершить всё более редкий трюк: понять свою аудиторию, осознать свой успех и воспроизвести формулу в продолжении.

Если не считать повторений, главная проблема «Ночного администратора» в том, что он ужасно скучный. Долгое время ничего не происходит, а когда и происходит, то в кадре нет особенных действий.

«Ночной администратор» рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием. События продолжения развернутся спустя восемь лет после финала первого сезона в Колумбии — спокойная жизнь главного героя обрывается после встречи со своим бывшим врагом. Второй сезон также выйдет в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».